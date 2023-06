Il Milan non si ferma. Dopo aver ufficializzato l'arrivo di Marco Sportiello e aver chiuso l'affare Ruben Loftus-Cheek con il Chelsea, Furlani e Moncada hanno virtualmente chiuso il terzo colpo per la prossima stagione: Luka Romero: secondo quanto appreso da Calciomercato.com, il contatto odierno con l'agente Fali Ramadani ha portato alla definizione del contratto che legherà il classe 2004 ai rossoneri per i prossimi cinque anni, fino al 30 giugno 2028.



VISITE E FIRMA - Affare quindi, salvo impronosticabili colpi di scena, in dirittura d'arrivo per l'argentino (che ha passaporto spagnolo e dunque comunitario), il cui contratto con la Lazio scade tra due giorni, il prossimo 30 giugno. Il Milan quindi ha già avviato anche i lavori per programmare i prossimi passi formali verso l'ufficialità dell'accordo e sta organizzando le visite mediche, ultimo step prima della firma del contratto. Sportiello, Loftus-Cheek e ora il sì di Romero, il Milan continua a correre sul mercato.