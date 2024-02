Milan, Romero si è trovato nella peggior squadra della storia della Liga: il paradosso dell'Almeria

Federico Targetti

11 minuti contro l'Alaves (sconfitta per 0-3), 29' contro il Valencia (sconfitta per 1-2): questo il bilancio fino a questo momento di Luka Romero, ala argentina del 2004 in prestito secco fino a fine stagione dal Milan all'Almeria in Spagna. Tutta in panchina, invece l'ultima gara pareggiata per 0-0 in casa contro l'Athletic Club di Bilbao, partita che ha segnato un record negativo clamoroso per gli andalusi.



LA PEGGIORE SQUADRA NELLA STORIA DELLA LIGA - 24 partite disputate, 17 sconfitte, 7 pareggi e nessuna vittoria: con appena 7 punti in classifica, gli uomini di Gaizka Garitano hanno superato lo Sporting Gijon stagione 1997-98 e sono diventati i primi in assoluto ad arrivare alle porte della 25esima giornata senza aver mai guadagnato l'intera posta in palio. C'è di più: nonostante abbiano fatto un punto in più rispetto a quel Gijon a questo punto della stagione in virtù del maggior numero di pareggi, l'Almeria ha raggiunto il Levante che tra l'aprile del 2021 e il gennaio 2022 ha giocato 27 partite di Liga senza mai vincere. La striscia attuale è altrettanto lunga e va dal 20 maggio 2023 (3-0 al Maiorca) ad oggi, con possibilità di interromperla in casa del Granada penultimo al prossimo turno.



PARADOSSALE - Eppure, alcuni risultati ottenuti dall'Almeria sono di tutto rispetto: andando indietro nel corso della stagione, troviamo: lo 0-0 in casa contro l'Athletic quinto, un 3-2 con infinite polemiche arbitrali maturato all'ultimo in casa del Real Madrid primo, uno 0-0 in casa contro il Girona secondo, un 3-2 anche questo con gol subito nel finale in casa del Barcellona, un 2-1 in casa dell'Atletico Madrid, uno 0-0 in casa contro il Betis. E' il rendimento nelle partite più semplici che è stato gravemente insufficiente.