Milan, rumors su Di Lorenzo: lo sfogo dell'agente e cosa può succedere a giugno

Redazione CM

Sarà un'estate calda per Giovanni Di Lorenzo. In Germania per l'Europeo, con l'Italia di Spalletti, sul mercato, che potrebbe portarlo verso altri lidi. L'ex difensore di Empoli e Matera a Napoli sta bene, ma è chiaro che l'interesse delle big esiste ed eventuali offerte verranno valutate insieme al suo agente e al presidente De Laurentiis. Secondo quanto riporta Telelombardia il nome di Di Lorenzo è finito sulla lista del Milan, soprattuttto se Cardinale dovesse decidere di affidare la panchina ad Antonio Conte.



LO SFOGO DELL'AGENTE - Al momento non ci sono conferme ufficiali, ma la situazione va monitorata. Anche perché il mese scorso il suo agente Mario Giuffredi ha minacciato l'addio dopo le critiche ricevute dal suo assistito: "Criticare è normale, ma la gente ha la memoria corta. Negli ultimi anni non ricordo una partita sbagliata da parte di Di Lorenzo. Giovanni è stato uno dei migliori terzini al mondo. La sua non è una stagione da 8, ma nemmeno da 5. E poi non è una situazione singola: la stagione è sotto livello per tutta la squadra" ha detto a Radio Crc, alla trasmissione 'Si gonfia la rete'. Poi ha attaccato: "A giugno tireremo le somme e faremo le nostre valutazioni, tenendo anche conto della memoria corta delle persone. È giusto che anche noi prendiamo atto della situazione e facciamo delle scelte".



LA SITUAZIONE CONTRATTUALE - Di Lorenzo è il capitano del Napoli, è molto legato alla squadra e alla città, per il momento è solo concentrato sul campo, agli impegni di Champions League contro il Barcellona e alla rincorsa al quarto posto. De Laurentiis dal canto suo è tranquillo, il contratto è ancora lungo, fino al 2028, e Di Lorenzo, che ha realizzato 15 gol in 215 partite con la maglia azzurra, è il quarto giocatore più pagato della rosa con 3 milioni, dopo Osimhen (il rinnovo lo porterà a guadagnare 10 milioni di euro netti), Lobotka e Zielinski (3,5 milioni di euro netti).



QUANTO COSTA - Il Napoli per il momento non ha fatto il prezzo, perchè considera Di Lorenzo un pilastro del presente e del futuro. Se dovesse essere messo sul mercato è difficile pensare che possa chiedere una cifra inferiore ai 25-30 milioni di euro. Di Lorenzo festeggerà 31 anni il prossimo agosto.