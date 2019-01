Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan, parla a la Gazzetta dello Sport di Maurizio Sarri: "Lo consigliai Berlusconi: ‘Presidente, se non si possono più fare gli acquisti di un tempo, scelga un bravo allenatore che dia un’identità forte. Anch’io quand’arrivai dal Parma ero un signor nessuno’. Invece l’identità forte Sarri l’ha trasmessa al Napoli. L’ha fatto crescere in forza e bellezza e, lavorando sulla squadra, ha migliorato i singoli. Guardate Koulibaly: era solo muscoli, ora è uno dei migliori al mondo"