Milan, Sacchi: “Fonseca? Tutto da scoprire. Mi aspettavo un nome più importante o almeno un italiano"

14 minuti fa



Arrigo Sacchi si è espresso sul futuro della panchina del Milan con il club che è sempre più intenzionato ad affidarsi a Paulo Fonseca. L'ex tecnico della Nazionale ha parlato così in un’intervista alla Gazzetta dello Sport.



PARLA ARRIGO - “Paulo Fonseca al Milan? Sono sincero: mi aspettavo un nome più importante. O perlomeno, siccome sono italiano, speravo che i dirigenti scegliessero un allenatore di casa nostra. Il Milan ha bisogno di uno stratega, di un tecnico che sappia dare un gioco alla squadra e che attraverso il gioco valorizzi il materiale umano a disposizione. Ci sono ottimi allenatori che avrebbero fatto al caso dei rossoneri. Penso a De Zerbi, a Sarri, a Gasperini, a Italiano, a Motta che non è italiano ma è come se lo fosse… Quelli che ho appena nominato conoscono la A, conoscono le dinamiche del nostro calcio, hanno idee e lo hanno dimostrato. Fonseca è tutto da scoprire. I tifosi del Milan sono stati abituati bene nel corso degli anni. Sono passionali e competenti. Mi aspetto che Fonseca proponga un calcio emozionante. Per farlo avrà bisogno di persone affidabili, di giocatori generosi”.