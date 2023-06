Intervistato da La Nazione, l'ex allenatore del Milan, Arrigo Sacchi, ha parlato così dell'addio di Maldini al club rossonero: "Paolo per me ha fatto benissimo in queste stagioni. Due anni fa quale dirigente rossonero non avrebbe firmato per uno scudetto e una semifinale di Champions? Gli errori di mercato li commettono tutti e Maldini ha pagato la spietatezza negli affari che è tipica della mentalità americana".



Sulle sconfitte nelle Coppe e in Under20: "Non mi straccio le vesti per le sconfitte. il nostro calcio ha registrato un importante passo avanti. Fra il 2010 e il 2022 abbiamo fatto quasi da comparsa in Europa. Questo è un segnale incoraggiante. Troppo spesso siamo presuntuosi e arroganti e facciamo fatica a essere squadra perché non siamo abituati a farlo nella vita".