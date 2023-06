è stato protagonista di un evento commerciale a Bergamo per presentare la sua linea di integratori alimentari. E' stata l'occasione per parlare del suo futuro e sull'attualità del, salutato per sempre da calciatore soltanto poche settimane fa.Immaginavo sarei stato molto più stressato. Invece sentirmi così è cool. Una partita d'addio? Ho deciso di smettere, ma non ho ancora questa idea. Vediamo cosa succede adesso, non c’è fretta, con tranquillità. C’è tempo. Avete visto Riquelme, no? Il calcio continuo ovviamente a seguirlo, ma non tutto. Quando ti stacchi guardi solo da fuori, è una cosa diversa".in occasione del concerto dei Coldplay a San Siro: "Con lui ho un buon rapporto, abbiamo giocato contro e mi spiace che non siamo stati insieme in squadra. Però abbiamo lavorato insieme, abbiamo vinto. Poi, per tutto il resto,". Sulla prossima partenza di: "Certo, dipende da lui.. È cresciuto tanto col Milan, ha una grande responsabilità e deve crescere ancora, ma in Inghilterra ce la farà, e ce la farà pure bene".Infine, seppur col sorriso e senza dare l'idea di prendersi troppo sul serio, Ibra ha risposto così alle richieste dei tifosi presenti su un ipotetico ritorno al Milan: ", quello che ho passato con questo club è qualcosa che rimane dentro. E poi vedere la passione dei tifosi come oggi, è qualcosa che mi dà tanto.Forse fra un mese sono in ritiro col Milan…".