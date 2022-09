Alexis Saelemaekers, autore del gol del definitivo 1-1 del Milan col Salisburgo, ha commentato l'esito del match a Sky Sport: "Sono contento per il gol, è stata una partita intensa. Abbiamo fatto una buona partita. In Europa si gioca un calcio differente, ma noi siamo forti e dobbiamo esserlo anche in Champions. All'inizio è stato un po' difficile, ma ora mi sento bene. Spero di continuare così".



Sugli obiettivi in Champions: "Pensiamo ad una partita alla volta e poi vediamo dove arriviamo. Vogliamo fare qualcosa di bello".