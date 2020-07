Alexis Saelemaekers, esterno del Milan, parla a Eleven Sports della sua esperienza in rossonero: "Ibrahimovic? Quando sono arrivato, pensavo di trovare una persona altezzosa e cattiva. Da fuori da quell’impressione. In realtà è molto pacato e calmo. Quando scende in campo, vuole il meglio da tutti. Quando si giudice sul terreno di gioco, è molto gentile. È una persona che apprezzo molto. Quando siamo in campo insieme, mi aiuta tantissimo, mi aiuta a rimanere concentrato e a mettere sempre il 100% di me stesso. Osservare le persone e spingerle ad andare oltre i loro limiti, è una qualità enorme. Avevo bisogno di una persona come lui nella mia carriera per poter provare ad eccellere. Sono felice di giocare al fianco di una leggenda come lui".