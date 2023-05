Intervistato al termine del primo tempo di Milan-Lazio, Alexis Saelemaekers, subentrato a Leao, ha parlato così a Dazn: "Abbiamo indirizzato bene la partita, ma adesso sarà dura nel secondo tempo. Non dobbiamo mollare. Il mister vuole che lavori tanto a sinistra e che provi a creare qualcosa davanti per far vincere la squadra".