Un vero e proprio spareggio per un posto nella prossima Champions League a sei giornate dalla conclusione del campionato. Dopo i due anticipi del venerdì, la trentaduesima giornata di Serie A prosegue con la supersfida dell'Olimpico tra Roma e Milan. La formazione di Josè Mourinho, priva degli infortunati Karsdorp, Smalling e Llorente e con Wijnaldum e Dybala in condizioni non ottimali, vogliono prontamente riscattare la sconfitta di lunedì contro l'Atalanta e respingere il tentativo di sorpasso del Milan, che grazie al 2-0 sul Lecce nel turno precedente ha agganciato in classifica a quota 56 i giallorossi.



FORMAZIONI UFFICIALI



ROMA: Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Celik, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini; Belotti, Abraham.



MILAN: Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Brahim Diaz, Bennacer, Leao; Giroud.