Nel corso della conferenza stampa della vigilia di Milan-Dinamo Zagabria, Alexis Saelemaekers ha risposto a una domanda sul compagno di nazionale Charles De Ketelaere: "Lo vedo bene, è arrivato tranquillo, sereno e sicuro delle sue qualità. Questo è sempre un bene per un calciatore, io l'ho aiutato più sulle cose fuori campo perché non è semplice quando arrivi in una nuova città. Poi sul campo lui sa cosa fare, è un grande giocatore e potrà aiutare molto la squadra in questa stagione".