Il Milan vuole Allan Saint-Maximin. Nelle ultime ore si è parlato di un accordo già raggiunto per l'estate, con i rossoneri che vogliono portare a termine una sorta di Paquetà bis per anticipare la concorrenza. Il Nizza, però, smentisce: il club ha fatto sapere, per vie ufficiose, tramite il Nice Matin, che non c'è alcun accordo già raggiunto. Ma ai rossoneri, il classe '97, piace e non poco, con Gazidis e Moncada, in particolar modo, che spingono, vista la qualità abbinata alla giovane età.



INTERESSE CONCRETO - L'interesse del Milan non si spegne, anzi, si alimenta. E l'entourage dell'esterno del Nizza conferma. sempre al Nice Matin: "L'interesse del Milan è concreto da diversi mesi e si è rafforzato nelle ultime ore del mercato invernale"