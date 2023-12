Un altro gol, decisivo per la qualificazione in coppa di Germania dello Stoccarda, al Borussia Dortmund per non perdere il vizio. Serhou Guirassy non si ferma più in una stagione a dir poco clamorosa in termini realizzativi. L’attaccante guineano ha segnato 18 gol e fornito 2 assist in 13 partite tra tutte le competizioni. Numeri impressionanti che stanno catalizzando le attenzioni di Newcastle e Manchester United in Premier League e Roma e Milan in Italia.



COLPO CONVENIENTE- Serhou allo Stoccarda ha trovato la piazza giusta per migliorare ogni aspetto, da quello tecnico a quello tattico. Il legame con città e club si è fatto sempre più forte con il passare dei mesi tanto che non vorrebbe lasciare a stagione in corso. Ma certi treni passano una volta sola, specie quando si è ormai 27enni. Ecco perché quello rossonero potrebbe diventare quello giusto: secondo quanto appreso, Moncada e D’Ottavio stanno studiando tutti i dettagli del possibile colpo. Anzi, ci sarebbe di più: Guirassy da outsider sta scalando posizioni nella classifica di gradimento del Diavolo. La clausola da 17 milioni lo rende molto appetibile per gennaio, un colpo interessante e conveniente. Il Milan vuole prendere ora il 9 del futuro e questo potrebbe rispondere proprio al nome di Serhou Guirassy, la pista si sta facendo sempre più calda.