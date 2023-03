Milan



Maignan 6,5: l’intervento in scivolata su Dia nel primo tempo è straordinario. Reattivo anche sulla bella conclusione di Piatek.



Kalulu 5,5: sbaglia il movimento sul gol della Salernitana.



Thiaw 5: due errori gravi in una prestazione tutto sommato positiva: nel primo tempo sbaglia il tocco che permette a Dia di involarsi verso Maignan, nel secondo tempo non legge il movimento dell’attaccante senegalese in occasione del gol.



Tomori 6: il migliore della linea difensiva, non sbaglia praticamente nulla.



Saelemaekers 6: tra i più intraprendenti, specie in avvio di partita. (Dal 31’ st Florenzi s.v)



Bennacer 6: qualche giocata a rischiosa come quella che consegna il pallone sui piedi Kastanos che per poco non gela San Siro. Cresce con il passare dei minuti con l’assist a Giroud e buone geometrie. (Dal 40’ st Tonali s.v)



Krunic 6: tanti palloni recuperati: si vede poco ma si sente molto.



Theo 5,5: questa sera mancano le sue galoppate e i suoi cross. Evidenzia una certa stanchezza dopo le fatiche di Londra.



Diaz 6: moto perpetuo, sempre al centro del manovra rossonera. Ma a volte perde un tempo di gioco cercando la soluzione personale. (dal 17’ st De Ketelaere 5,5: una giocata di classe che libera Bennacer ma anche qualche errore di troppo in fase di possesso)



Leao 4,5: prosegue il momento negativo per il talento portoghese che sbaglia molto anche nella disponibilità verso la squadra. Nella sua prova si contano tanti passaggi imprecisi e almeno due grandi occasioni gettate alle ortiche. (dal 17’st Origi 5,5: non incide)



Giroud 7: trova l’ottavo centro in campionato con il pezzo pregiato del repertorio: girata perfetta di testa sull’angolo più lontano. Sfiora l’eurogol pochi minuti prima con una splendida rovesciata. Ma, sopratutto, lavora tanto per la squadra. (dal 17’st Ibrahimovic 6: entra con una grande voglia di determinare e solo un ottimo Ochoa gli nega la gioia del gol su un rasoterra ben indirizzato)



All. Pioli 5,5: due punti persi in classifica e la sensazione che si poteva fare di più e meglio anche nelle scelte iniziali.



Salernitana

intervento felino sul tap-in provato da Origi, si distende bene in tuffo su Ibrahimovic.contiene Saelemaekers con grande attenzione e non disdegna qualche sortita offensiva. Brillanteperde un solo duello con Giroud ma costa il gol alla Salernitana. Strepitosa chiusura su Theo nel primo tempo. Si ribella all’occasione da gol di Florenzi deviando il pallone sulla linea di porta.il giovane prodotto del settore giovanile dell’Inter non trema a San Siro. (dal 23’ staiuta la squadra nel finale )una facilità di corsa fidatamente, suo l’assist per il gol di Dia. (dal 37’ st Crnigoj)lavora molto in pressing.buona partita del centrocampista norvegese specie in fase di impostazione (dal 37’ st: motorino instancabile lungo la sua corsia di competenza.poco nel vivo del gioco. (dal 23’ stla sua velocità a campo aperto rischia di far male al Milan in più di una occasione)ha la grande occasione di far passare in vantaggio i suoi nel primo tempo ma la spreca malamente. (dal 10’ st Piatek 6: impegna Maignan)mezzo voto in meno per aver fallito un gol nel primo tempo. Si riscatta pienamente nella ripresa con una realizzazione da attaccante navigato.non sbaglia una mossa e da coraggio alla sua squadra nel finale con scelte offensive.