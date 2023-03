Milan-Salernitana chiude la 26esima giornata di Serie A, con i padroni di casa che cercano un successo per cancellare Firenze e raggiungere l'Inter al secondo posto, mentre gli ospiti sono a caccia di punti salvezza. Sono sette i precedenti in Serie A, cinque vinti dal Milan. Nei tre precedenti in casa contro la Salernitana i rossoneri hanno ottenuto tre vittorie con un punteggio complessivo di 7-2. Zlatan Ibrahimovic è a un gol dal diventare il marcatore più anziano nella storia della Serie A, 41 anni e 161 giorni, superando Alessandro Costacurta, 41 anni e 25 giorni, nel maggio 2007.



FORMAZIONI UFFICIALI



MILAN (3-4-2-1): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori; Saelemaekers, Bennacer, Krunic, Theo; Diaz, Leao; Giroud. A disp.: Tatarusanu, Mirante, Calabria, Florenzi, Kjaer, Ballo-Tourè, Gabbia, Tonali, Vranckx, Adli, Pobega, De Ketelaere, Rebic, Origi, Ibrahimovic. All. Stefano Pioli



SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Coulibaly, Bohinen, Bradaric; Candreva, Kastanos; Dia. A disp.: Fiorillo, Sepe, Bronn, Lovato, Sambia, Maggiore, Nicolussi Caviglia, Lovato, Crnigoj, Vilhena, Bonazzoli, Botheim, Valencia, Piatek. All. Paulo Sousa