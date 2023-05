Di seguito alcune informazioni in merito al rimborso del biglietto per i tifosi rossoneri provenienti dall’Emilia Romagna che domani non potranno raggiungere San Siro per Milan-Samp: "Tutta la famiglia rossonera si stringe alla popolazione colpita dell'alluvione in Emilia Romagna: per tutti i tifosi residenti in Emilia Romagna, che non potranno assistere al match per l’attuale contesto emergenziale, il Club garantisce pieno rimborso del biglietto. Sarà sufficiente inviare una mail a rimborsi@acmilan.com inoltrando la mail di conferma dell’acquisto unitamente ai pdf dei biglietti acquistati".



Inoltre, come comunicato ieri attraverso i propri canali, il Club indirizza tutti i propri appassionati tifosi che volessero sostenere i soccorsi e le comunità dell'Emilia-Romagna al canale diretto della Protezione civile http://regione.emilia-romagna.it/alluvione".