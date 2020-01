MILAN



Donnarumma G 6,5: salva il Milan con un intervento straordinario su Gabbiadini a inizio secondo tempo. Molto sicuro anche nelle uscite.



Calabria 4,5: la sua partita è tutta racchiusa nella follia con la quale manda in porta Gabbiadini. Un retropassaggio senza alcun senso che denota una confusione mentale molto preoccupante. Fa arrabbiare Ibrahimovic per alcuni palloni persi frettolosamente.



Musacchio 5,5: in fase d'impostazione si rende protagonista di alcuni errori evidenti, perde Gabbiadini in due occasioni.



Romagnoli 6: meno peggio rispetto al compagno di reparto, ha il merito di limitare Quagliarella.



Theo Hernandez 6: spinge tanto ma con meno lucidità rispetto ai suoi standard.



Krunic 5: cestina una grande occasione su assist delizioso di Ibrahimovic ed era completamente libero. Corre tanto ma non è preciso in fase di costruzione e sbaglia tanto.



Bennacer 6: tocca una miriade di palloni, cerca la verticale ma spesso predica nel deserto. Le due mezzali si muovono poco e lo costringono alla giocata più difficile.



Bonaventura 5,5; prestazione così e così del numero 5 rossonero. Sbaglia diverse letture, rallenta un po' il gioco tenendo troppo il pallone tra i piedi. (dal 10' st Leao 6: sfonda spesso lungo l'out di sinistra, porta vivacità ma non è concreto)



Suso 4: inconcepibile la serie di errori che costellano la sua partita. Anche il tocco più elementare diventa una chimera, fa imbufalire il pubblico che lo fischia. La domanda è una sola: perchè Pioli si ostina a tenerlo in campo?



Piatek 5,5: si muove molto, una sponda ben fatta di testa dà il via all'azione più pericolosa del Milan nella prima frazione. Ma è ancora troppo poco (dal 10' st Ibrahimovic 6: l'attesa è tutta su di lui: pronti e via sfiora subito il gol con un colpo di testa salvato sulla linea da Vieira. Delizia con un paio di assist dei suoi)



Calhanoglu 6. l'impegno è massimale, ci prova fino all'ultimo minuto. Ma la qualità non è eccelsa.





All. Pioli 5: nervoso in conferenza stampa, confuso in partita. Sbaglia le scelte Calabria e Krunic, tiene in campo Suso. Mediocre anche la media punti, non si vedono miglioramenti rispetto alla gestione di Giampaolo.





SAMPDORIA



Audero 6,5: reattivo prima su Ibrahimovic, poi su Leao. Mette la firma sul punto d'oro conquistato dalla Sampdoria.



Bereszynski 6: prova attenta e senza sbavature, si preoccupa più della fase difensiva che di quella offensiva.



Chabot 6,5: ingaggia un bel duello con Piatek e sul gioco aereo ha spesso la meglio.



Colley 6,5: difensore molto interessante, tanto che diversi club inglesi sono sulle sue tracce. Rapido e puntuale in ogni intervento.



Murru 6: prova a spingere di più rispetto a Bereszynski perché davanti ha un Calabria in evidente difficoltà.



Thorsby 6: buona gamba, ci prova anche dalla distanza con un paio di conclusioni. Positivo.



Vieira 6: uomo d'ordine in mezzo al campo, si fa valere anche in fase d'interdizione. Prestazione importante a San Siro.



Linetty 5,5: Ranieri gli chiede di buttarsi negli spazi, alla ricerca della profondità, ma ci riesce poche volte.



Ramirez 6: buona mezzora, poi deve alzare bandiera bianca per un problema muscolare, (dal 30' De Paoli s.v, Dal 42' Jankto 5: non si vede mai)



Gabbiadini 5: ha almeno due grandi occasione ma le spreca malamente. Se il Milan non capitola deve ringraziare anche la scarsa vena dell'ex Napoli.



Quagliarella 5,5: non ha più la brillantezza della scorsa stagione, sbaglia tanto anche in fase di possesso palla.



Ranieri 6: viene a San Siro con l'intenzione di non scoprirsi e portare a casa un punto. Senza strafare raggiunge l'obiettivo.