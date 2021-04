Di seguito i principali episodi da moviola di, anticipo delle 12.30 della 29esima giornata diArbitro: PICCININIAssistenti: MONDIN – BRESMESIV: RAPUANOVAR: IRRATIAVAR: DI IORIOper una evidente trattenuta su Castillejo. Corretta la decisione dell'arbitro.. Arriva la doppia ammonizione per il centrocampista della Sampdoria, che interviene in netto ritardo su Castillejo. Piccinini non ha dubbi ed estrae il rosso, la decisione è corretta.per un intervento falloso su Damsgaard.per un fallo su Theo Hernandez a interrompere un contropiede. Anche in questo caso la decisione è corretta.per un fallo da dietro in scivolata su Damsgaard. Giallo corretto.. Lo svedese cade in area dopo un contatto con Augello in area. Il difensore della Sampdoria non colpisce sicuramente la palla, ma il contatto con lo svedese sembra davvero lieve e anzi, Ibra mette la mano sulla spalla dell'avversario sbilanciandolo . Piccinini lascia proseguire il gioco, il Var non interviene.per un fallo ai danni di Krunic. Corretta la decisione di Piccinini.. Il difensore della Sampdoria è intervenuto in scivolata su Calhanoglu per fermarlo non lontano dall'area di rigore blucerchiata. Giusto il fischio dell'arbitro.- Protesta Ibra nell'area di rigore della Sampdoria. Lo svedese chiede un retropassaggio volontario di un difensore della Sampdoria sul cross rasoterra di Theo Hernandez dalla sinistra. Piccinini giustamente lascia proseguire il gioco: è involontario il tocco, niente punizione a due in area per i rossoneri.