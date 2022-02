Il Milan vuole chiudere una settimana da sogno e si prepara ad ospitare la Sampdoria, reduce dal convincente 4-0 rifilato al Sassuolo. Domenica pomeriggio Stefano Pioli ritrova Tomori dal primo minuto ed è pronto a confermare Giroud al centro dell'attacco con Diaz alle sue spalle. Niente Theo Hernandez, fresco di rinnovo, a causa del rosso rimediato nel derby. Giampaolo, che ha perso Gabbiadini per infortunio per il resto della stagione, deve decidere chi affiancare a Caputo nel suo attacco a due: favorito Quagliarella, con Sensi alle spalle delle punte. I blucerchiati per allontanarsi dalla zona calda, i rossoneri per continuare nell'inseguimento alla capolista Inter.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - La gara, in programma domenica alle 12:30, sarà visibile in diretta streaming sulla piattaforma Dazn e in tv su Sky, oppure sulle piattaforme Sky Go e Now.



LE PROBABILI FORMAZIONI



MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Calabria; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud.



SAMPDORIA (4-3-2-1): Audero; Conti, Ferrari, Colley, Murru; Candreva, Rincon, Thorsby; Sensi; Quagliarella, Caputo.