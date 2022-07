Milan a meno 1000: poi, sarà sold out per tutto il prossimo campionato. Almeno per quanto riguarda gli abbonamenti. In casa rossonera sono state già vendute 39.000 tessere: arrivati a 40.000, per la prossima stagione ci sarà solo spazio per la vendita libera. Ultime ore dunque per l'entusiasmo dei tifosi, trascinati dall'effetto scudetto. La soglia è stata raggiunta così in fretta anche grazie al successo delle formule Family e premium. E, ovviamente, dalla prelazione per le sfide di Champions League: chi è abbonato alla Serie A, non correrà il rischio di perderle.