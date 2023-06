Poco più di due anni fa, dopo lo 0-0 in casa contro il Cagliari e alla vigilia della trasferta di Bergamo, il Milan aveva deciso di sostituire Pioli in caso di mancata qualificazione Champions: due giorni prima della gara in casa dell’Atalanta c’erano stati contatti con l’entourage di Maurizio Sarri. Poi la qualificazione alla cambiò tutto.