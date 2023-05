Intervenuto prima di Milan-Lazio, Maurizio Sarri, tecnico dei biancocelesti, ha parlato così a Dazn: "Luis Alberto ha fatto tutto regolarmente. Zaccagni abbiamo preferito tenerlo a riposo per un affaticamento all’adduttore, ma non è niente di grave. La partita di andata non ha alcun tipo di significato, abbiamo incrociato il Milan in un momento di difficoltà loro. Poi il Milan si è ripreso. Sono i campioni d’Italia e semifinalisti di Champions. Felipe Anderson? È un giocatore che ha qualità tecniche e fisico, tatticamente è diventato importante. In partita ha fatto spesso più ruoli e ha fatto una quantità di recuperi impressionante".