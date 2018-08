A soli 4 giorni dalla chiusura del mercato inglese (deadline giovedì a mezzanotte) il Chelsea si trova ancora fra le mani una grande grana da risolvere: Thibaud Courtois vuole la cessione, possibilmente al Real Madrid, e non é ancora stato acquistato un suo sostituto.



LA SCELTA - Anche nell'immediato post-sconfitta nel Community Shield contro il Manchester City di Pep Guardiola, il neo-allenatore dei Blues, Maurizio Sarri, ha confermato che la porta per un'eventuale cessione è aperta: "Se Thibaud venissi a dirmi che vuole la cessione sarebbe libero di andare". Libero alle cifre che vuole il Chelsea e che permettano a Sarri di abbracciare in tempi brevi un sostituto all'altezza.



REINA IL PREFERITO - Abbracciare, o meglio ri-abbracciare, perchè secondo la Gazzetta dello Sport, il candidato numero uno di Sarri è quel Pepe Reina con cui ha condiviso obiettivi, idee e spogliatoio negli ultimi anni al Napoli. Il Milan non esclude la cessione ed è pronto ad ascoltare offerte che permetterebbero sia di realizzare una bella plusvalenza a bilancio (è arrivato a parametro zero) sia di liberarsi del suo ricco ingaggio da 3,5 milioni a stagione. E Reina? Nell'intervista rilasciata ieri ha confermato di voler rimanere in rossonero, ma la corte di Sarri potrebbe essere l'unica a farlo vacillare perchè gli garantirebbe sia lo stesso ingaggio che la certezza di un posto da titolare.