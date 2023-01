una regola non scritta: a ogni tiro dell’avversario è gol. Il portiere romeno è una sentenza in negativo. Prende gol sul primo palo da Frattesi, non esce su Berardi in occasione del terzo. Desolante.nelle ultime 5 partite ha inanellato una serie di errori macroscopici che sono costati dei punti pesanti (suo il fallo che porta alla concessione del calcio di rigore)Disastroso.la brutta copia del difensore ambizioso è convinto dei propri mezzi ammirato nella scorsa stagione.l’impegno profuso è sempre visibile, così come i suoi evidenti limiti. Va continuamente in affanno con la tecnica degli attaccanti avverarsi.: inaccettabile atteggiamento di quello che è il vice capitano della squadra. Non aiuta la squadra e non segue la marcatura in occasione del secondo gol, regala palla a Berardi per la cinquina neroverde.ritorna in campo dopo un’assenza di quasi 2 mesi e prova a fare filtro: operazione fallita. (dal 25’ st Pobega 5: non emerge nel grigiore generale)in riserva fisica e anche mentale.prova a dare velocità alla manovra con qualche accelerazione ma non trova mai una giocata interessante (dal 25’ st Messias 4,5: una conclusione sballata e poco altro )siamo di fronte a un giocatore che ha ancora quella determinazione che servirebbe per emergere. Ma nel primo tempo le uniche cose decenti dal punto di vista tecnico partono dai suoi piedi. E alla fine paga solo lui all’intervallo. (: l’unico a creare qualche grattacapo alla difesa del Sassuolo. Esclusione incomprensibile la sua): parte bene, con una grande voglia di lottare pallone su pallone. Ma poi diventa una sciagura: clamorosa la palla gol cestinata a porta praticamente sguarnita (dal 25’ st Origi 6: segna un gol tanto bello quanto inutile): torna al gol e lotta con tutto quello che ha. Che non è molto.gestione disastrosa della crisi del Milan. Scelte tattiche discutibili che mettono la squadra spalle al muro. Ennesima scoppola subita con tante responsabilità del tecnico emiliano.