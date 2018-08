Manuel Locatelli e il Sassuolo, una pista che si riapre. Trattato a lungo prima della tournée americana, ora il classe '98 del Milan torna a essere oggetto di mercato. Come appreso da calciomercato.com, infatti, la società rossonera e quella neroverde hanno ripreso i discorsi circa il trasferimento del prodotto del vivaio milanista, voglioso di trovare spazio e continuità, obiettivo numero 1 per il centrocampo di Roberto De Zerbi.



LE CIFRE - Tra le tante valutazioni che si stanno facendo, si lavora, per il momento, su un prestito con diritto di riscatto intorno ai 12 milioni di euro, con un controriscatto a favore del Milan per non perdere del tutto il cartellino del giocatore. Lavori in corso, quindi, sull'asse Milan-Sassuolo. C'è il futuro di Locatelli in ballo.



@AngeTaglieri88