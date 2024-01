Milan, sbloccate le cessioni di Pellegrino e Chaka Traoré: i dettagli

ET e DL

Il Milan sblocca due cessioni annunciate ma che nelle ultime giornate si erano ampiamente complicate. La prima era legata al passaggio alla Salernitana di Marco Pellegrino, la seconda all'addio dell'attaccante Chaka Traoré , iper-corteggiato.



PELLEGRINO, OK DELLA FIFA - L'affare Pellegrino-Salernitana era in realtà impostato già da tempo sulla base di un prestito secco. Per il difensore centrale classe 2002 mancava però l'ok definitivo della Fifa per approvare l'eventuale trasferimento. Pellegrino, infatti, prima di approdare al Milan ha vestito la maglia della Platense scendendo anche in campo, da calendario, a campionati europei iniziati. Quello con la Salernitana sarebbe stato quindi il terzo trasferimento nella stessa stagione, fatto vietato dai regolamenti. La Fifa ha però in queste ore approvato la deroga autorizzando il trasferimento in quanto il campionato argentino, avendo date sfalzate, ufficialmente è già finito e quindi fa considerare quelle gare giocate in Argentina come partite della passata annata.



TRAORE' HA SCELTO - L'attaccante classe 2004 Chaka Traoré, invece, alla fine andrà si via in prestito, ma non al Losanna o al West Bromwich Albion che fino a ieri erano i due club più interessati e con cui il Milan aveva già trovato un accordo. Nella giornata di oggi, infatti, sull'incertezza del ragazzo ha lavorato il Palermo che alle stesse condizioni, prestito secco, ha convinto il giocatore a trasferirsi in maglia rosanera.