Milan, sprint Salernitana su Pellegrino: cosa manca per chiudere

. Oltre ai pensieri e alla pianificazione delle strategie per la prossima stagione e alla valutazione di un ultimo possibile colpo sul gong (la questione difensore è un fascicolo che rimane aperto sul tavolo della dirigenza rossonera),ad alcuni giocatori presenti in prima squadra, ma non utilizzati di frequente nelle rotazioni di Stefano Pioli.Entro le 20 di domani (giovedì 1° febbraio), il club di Via Aldo Rossi cercherà di definire queste ultime operazioni, provando a mantenere, però, la completa proprietà dei propri giocatori., difensore centrale argentino – arrivato dal Platense per 3 milioni di euro più una percentuale sulla rivendita del giovane classe 2002 – rientrato recentemente tra i convocati di Pioli in questi ultimi giorni, dopo l’infortunio alla caviglia che l’ha tenuto ai box sin dalla sfida contro il Napoli, unica presenza in Serie A dell’argentino. Nel corso di questi ultimi giorni, il centrale è stato seguito, in ordine, da Anderlecht, Cadice, Rayo Vallecano, Sampdoria - il tecnico Andrea Pirlo ha contattato direttamente l'argentino -, Verona, Racing Santander e Watford (il club inglese si era anche messo in contatto con il Milan per sondare la fattibilità dell’operazione), ma, alla ricerca di un centrale dopo l'addio di Daniliuc e Lovato, nuova meta preferita dall'argentino, ancor di più della pista che porta al Verona di Marco Baroni., grazie all’ottimo lavoro del direttore sportivo Walter Sabatini, volenteroso di regalare alla piazza di Salerno l’ennesimo miracolo salvezza.: il difensore, infatti, ha già vestito la maglia di due club (Milan e Platense) a partire dall'estate 2023 e, secondo il regolamento vigente, non potrebbe disputare altre gare con un’altra società.e far coppia con il vicino nuovo acquisto Jerome Boateng ( QUI I DETTAGLI ) per guidare la Salernitana fuori dalla zona retrocessione.