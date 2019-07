In attesa di ufficializzare il secondo acquisto, con l'arrivo di Theo Hernandez che farà seguito a quello di Krunic, il Milan lavora anche sul mercato in uscita. In stand-by la situazione Donnarumma: manca, infatti, l'intesa con il Paris Saint-Germain, che al momento mette sul piatto 20 milioni più il cartellino di Alphonse Areola. Da valutare, invece, le situazioni legate a Cutrone, Suso, Kessié e Rodriguez: le loro cessioni potrebbero fruttare denaro fresco e plusvalenze importanti, anche se il recente accordo con l'Uefa permette più respiro.



IL RIASPARMIO - Intanto, il club rossonero saluta cinque giocatori. Si chiude infatti oggi, 30 giugno, la stagione 2018/2019, e con essa terminano alcuni contratti. Riccardo Montolivo, Andrea Bertolacci, Cristian Zapata, Josè Mauri e Ignazio Abate salutano Milanello. Se a livello tecnico Giampaolo perde cinque riserve, lo stesso non si può dire per i conti di Via Aldo Rossi. Il termine dei rapporti garantisce ossigeno importante alle casse rossonere: i 2,5 milioni di Montolivo, i 2,3 di Abate, i 2 di Bertolacci, l'1,7 di Zapata e l'1,4 di Josè Mauri. Il totale recita 9,9 milioni netti e 19,8 lordi.



I PROSSIMI ADDII - Un risparmio importante e prezioso, in linea con il nuovo progetto di Elliott. La proprietà, infatti, intende, abbassare il monte ingaggi. In quest'ottica, infatti, rientra la possibile cessione di Donnarumma. L'eventuale approdo del portiere a Parigi, infatti, garantirebbe almeno 50 milioni per il cartellino e farebbe registrare una netta plusvalenza, ma permetterebbe anche di risparmiare 12 milioni annui di inaggio lordi. Altro ingaggio pesante è quello di Lucas Biglia: per questo, Maldini è al lavoro per liberarsi dei 3,5 milioni netti annui dell'argentino.