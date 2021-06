La deadline sancita lo scorso anno è scaduta e il futuro dista diventando sempre più un enorme rebus che, di ora in ora, si ingarbuglia sempre di più. Il, ile l'agente del giocatore stanno lavorando alacremente per rivedere l'accordo rispetto a quei 15 milioni di euro di diritto di riscatto a cui sommare i 10 di bonus, gli altri 10 già versati per il prestito e il 15% sulla futura rivendita.per un passo indietro fatto dal Milan. Inizialmente, infatti, il club rossonero aveva prospettato un riscatto così architettato: 15 milioni per il riscatto e percentuale sulla futura rivendita, con il cartellino di Giacomo Olzer (trequartista classe 2001 del Milan Primavera) inserito nell'operazione.che ha fatto scattare la risposta piccata di Cellino, anche se il club rossonero fa filtrare che il clima resta di massima collaborazione.Il patron del Brescia ha a questo punto chiestoattaccante che la scorsa stagione ha iniziato con i rossoneri e poi da gennaio si è spostato in prestito alla Cremonese.con premio di valorizzazione in favore delle Rondinelle.Si va avanti, senza sosta, consci però chee non vuole considerare altre offerte. Anche per questo la deadline scaduta non cambierà, almeno per ora, le carte sul tavolo. Va trovato un accordo e va fatto in tempi brevi per evitare inconvenienti spiacevoli in una trattativa che, di per sé, si sta già protraendo oltre i tempi prestabiliti.