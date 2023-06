L’arrivo di Loftus-Cheek è solo l’antipasto di una sessione di calciomercato che vedrà ilcome probabile mattatore. Le idee sono tante per cercare di rivoluzionare e migliorare la rosa di Pioli con almeno altri 7 colpi in programma. Tra le priorità nell’agenda di Furlani e Moncada c’è sicuramente quella di portare a Milanello un nuovo numero 9 che possa dar manforte a Giroud.- Sfumato Thuram proprio sulla linea del traguardo, ora il Milan sta per programmare una nuova missione a Londra. Dopo i diversi colloqui produttivi con il Chelsea, ora il Milan si spingerà a est per parlare con il West Ham di. Fortissima. Lo spagnolo ha una. Alvaro attende novità sul futuro, pronto a un sorpasso su Scamacca.