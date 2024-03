Milan, Scaroni: 'Futuro Pioli tormentone mediatico, ma non per noi. San Siro, ecco come stanno le cose'

Redazione CM

Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha parlato a Dazn prima della gara con l'Empoli:



"Il futuro di Pioli è un tormentone mediatico, ma non all'interno della squadra: ha detto bene Ibra, siamo soddisfatti. Come nulla di vero c'è su Pif, non sta succedendo niente e lo lasciamo passare con tranquillità"



STADIO - Su San Siro cerco di spiegarmi meglio. San Donato è la nostra priorità, per noi il fronte continua. Sala vuole ristrutturare San Siro e sta facendo un ultimo tentativo, dando a WeBuild tutti gli strumenti. Quale impatto può avere questo sulle squadre e sui tifosi? WeBuild ci ha promesso un piano entro giugno, noi siamo disponibili a vederlo ma la nostra priorità è un'altra.