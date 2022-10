Il presidente delè intervenuto durante un nuovo incontro riguardante il progetto del nuovo San Siro e affrontando i temi economici legati ai ricavi derivanti dallo stadio: "Per poter continuare a offrire ai nostri tifosi una presenza allo stadio a buon mercato, a livello dei prezzi di oggi,che offra alle aziende dei posti per poter assistere ad un evento in maniera completamente diversa rispetto ad oggi, come avviene in tutto il mondo"."Prevediamo tra 8 e 10mila posti corporate, con prezzi che nulla avranno a che vedere con i prezzi per il pubblico, offrendo ad aziende e sponsor uno spettacolo tutto diverso.penso ad esempio alla Curva Sud, che potranno avere condizioni di entrata vantaggiose e alla loro portata"."C’è una competitività incredibile nel mondo del calcio in Europa:Non è sufficiente esserlo in Italia, vogliamo che Milano giochi un ruolo rilevante nel calcio europeo.Quando abbiamo affrontato il progetto stadio, abbiamo affrontato tutte le ipotesi tra cui ristrutturarlo. Abbiamo analizzato la situazione con esperti e tecnici di stadi, una delle ragioni per cui abbiamo deciso di non ristrutturarlo era che non sarebbe mai diventato quello stadio che questi anni richiedono per club come i nostri."Abbiamo messo a lavorare i nostri esperti, ipotizzando un nuovo stadio sempre a San Siro che risponda a tutti i requisiti economico-finanziari.cifra importante che spenderemmo su suolo pubblico con un capitale che sarebbe estero, visto che i due nostri club sono di proprietà estera. E continueremo ad avere, mentre si costruisce lo stadio, una attività agonistica che consentirà di continuare ad avere ricavi e continuare a mantenere Milano come capitale del calcio italiano"."Noi ieri abbiamo perso del Chelsea, non voglio parlare di calcio ma di soldi:Sono stato a Stamford Bridge, ho visto come è strutturato che tra l’altro è nel centro di Londra, non ha certo gli spazi di altri impianti ma comunque il Chelsea nettamente più del doppio di quello del Milan.I soldi non sono tutto, ma giocano un ruolo molto grande. Vogliamo dotare Milan e Inter di uno stadio che ci consenta di avere ricavi e offrire spettacolo che hanno i nostri concorrenti europei”, ha concluso.