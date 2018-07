Una rottura forte con il recente passato. Questo il piano che sta sviluppando Elliott senza alcune remora o esitazione. Revocato in maniera piuttosto netta Fassone, adesso è Massimiliano Mirabelli ad avere un piede e mezzo fuori dal Milan.



INCONTRO IN SEDE - Secondo quanto appreso da calciomercato.com, domani a casa Milan ci sarà un incontro tra Scaroni e l'attuale responsabile dell'area tecnica. Con l'arrivo di Leonardo (la prossima settimana è atteso l'annuncio ufficiale) ha di fatto esautorato Mirabelli. L'ex capo degli osservatori dell'Inter non ha alcuna intenzione di rassegnare le dimissioni e il summit con il nuovo presidente rossonero servirà a trovare un accordo sulla buonuscita. Molto difficile che possa proseguire le operazioni sul mercato fino al 18 di agosto, ipotesi che era emersa nel corso della settimana.