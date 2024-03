Ilaffronta laallo Stadio Artemio Franchi di Firenze nella 30esima giornata di Serie A, una partita carica di emozioni per il ricordo di, direttore generale viola scomparso lo scorso 19 marzo.Prima della gara, il presidente del Milanè intervenuto a Sky Sport, partendo proprio dal ricordo del dirigente gigliato: "Ricordo fin dall'inizio Barone, è stato un grande dirigente, pieno di umanità, molto determinata, con un grande amore per il calcio e per la Fiorentina. Ha dato un contributo al calcio italiano importante, diceva sempre la sua in Lega. E poi al Viola Park ha fatto qualcosa di meraviglioso. Non lo dimenticheremo".

- Scaroni è stato poi interpellato sull'indagine che riguarda la vendita del Milan da: "Novità non ne ho, queste cose prendono tempo e non ne abbiamo da due settimane. Ma sento un clima di serenità, a cominciare da Pioli e poi tutti noi. Essere sereni è ciò che conta di più, temevo che queste indagini impattassero sulla squadra".- Infine, a Scaroni è stato chiesto die sulle sue possibilità di conferma sulla panchina rossonera: "Io ho sempre detto che Pioli resta perché a me piacciono gli allenatori che vincono e siccome stiamo facendo bene mi piace Pioli, è tutto molto semplice. Poi è una persona fantastica, piena di umanità anche lui. Siamo tutti affezionati a lui e spero che anche lui sia un po’ affezionato a noi".