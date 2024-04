Milan, Scaroni sugli infortuni: 'La delusione più grande. Mi giravo in tribuna ed erano tutti lì...'

Non c'è stato solo il futuro societario e della panchina del Milan fra gli argomenti trattati dal presidentenel corso dell'evento organizzato da Il Foglio a San Siro, ma anche un'analisi dettagliata di ciò che in questa stagione non è andato per il meglio e che ha portato la squadra a fallire tutti gli obiettivi salvo quello di centrare la qualificazione alla prossima Champions League.E in particolare Scaroni si è soffermato anche sulla questione infortuni, più volte sottolineata anche dal patron Gerry Cardinale e che, secondo il presidente, è stata la delusione più importante da imputare a Stefano Pioli.

“Se mi giravo dietro di me a San Siro vedevo tutti gli infortunati della difesa e mi dicevo “ma guarda qua, sono qui con me e non in campo”. Questa è stata la delusione, gli infortuni”.