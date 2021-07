E’ un Milan letteralmente scatenato sul mercato. Massara e Maldini, nel giro di una settimana, hanno chiuso ben tre operazioni: Giroud dal Chelsea, Diaz dal Real Madrid e Ballo Toure dal Monaco.Il Santos è ormai entrato nell’ordine delle idee di non poter trattenere Kaio Jorge e parte da una valutazione di 10 milioni di euro per cederlo questa estate.. Maldini e Massara sanno che sul giocatore ci sono diverse società, tra cui la Juventus, e vogliono accelerare forti anche della volontà degli agenti di non portare il giocatore via a zero per rispetto del club brasiliano. La trattativa entra nel vivo, Kaio Jorge può diventare il prossimo colpo in prospettiva del Diavolo.