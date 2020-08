Squadra che vince non si cambia. O quasi. E' con questo motto che ildel confermato, reduce da una striscia di 12 risultati utili consecutivi nel campionato post-lockdown, intende ripartire in vista della prossima stagione. Con un mercato mirato a migliorare la rosa condella squadra e aumentare le alternative a disposizione dell'allenatore. E- La visita nei giorni scorsi del suo procuratore Fali Ramadani a Milano è servita per fare il punto sulla delicata situazione contrattuale del croato,rendendolo a tutti gli effetti un calciatore di proprietà del Diavolo.sulla valutazione finale del giocatore - l'Eintracht chiede tra i 30 e i 35 milioni, i rossoneri puntano a uno sconto o a una valutazione altrettanto alta anche per André Silva - e per questo motivo le due società stanno vagliando delle soluzioni alternative.- Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport,. Senza correre il rischio di una svalutazione dei cartellini dei due attaccanti.