. Torniamo indietro fino allo scorso gennaio, quando l'Espanyol bussò alla porta rossonera. Dallo spagnolo arrivò un secco rifiuto:. Dopo un anno e mezzo di alti e bassi, ecco la grande occasione., come dimostrano le otto gare consecutive giocate da titolare prima dello stop forzato per il coronavirus.Un crescendo per dimostrare sul campo ciò che Paolo Maldini aveva predetto a inizio stagione: "Chi mi incuriosisce di più? ​Castillejo, per la sua personalità, il suo tipo di gioco e le sue caratteristiche. Credo potrà essere una gran sorpresa". Ebbene, di sorpresa si può parlare: perché se al primo anno in Italia Samu era stato poco più che una meteora,Ora, per il futuro, le idee sono altrettanto chiare:. Nelle sue precedenti avventure, inoltre, il manager tedesco ha spesso fatto ricorso proprio al 4-4-2. Samu ha vinto la sua prima scommessa: ora è pronto per la seconda.