Alessio Romagnoli e un futuro ancora tutto da scrivere. Il centrale di Anzio ha un contratto in scadenza nel 2022 e ancora nessuna proposta di rinnovo dal Milan.Al momento però non è arrivato nulla di concreto in via Aldo Rossi, nessuna proposta meritevole di una valutazione più approfondita.Nelle ultime ore si è parlato con insistenza di un possibile passaggio di Romagnoli al Barcellona. Una pista che Raiola aveva provato a sondare proprio a inizio estate ma che non ha preso quota. I blaugrana apprezzano le qualità del capitano rossonero ma stanno lavorando su altri obiettivi.Il trequartista brasiliano è stato proposto a Massara e Maldini senza grande successo. L’ipotesi più probabile per Romagnoli è quella di rimanere al Milan dove vorrà provare a riprendersi quel posto da titolare perso a favore di Tomori nella seconda parte della scorsa stagione.