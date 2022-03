Una nuova difesa, senza grandi stravolgimenti. Il Milan targato 2021-22 sceglierà la via della continuità per quanto riguarda il pacchetto dei centrali, che ben stanno facendo con Pioli in panchina.e che per caratteristiche possa integrarsi con chi c'è già in rosa. La scelta è ricaduta su Sven Botman, 22enne olandese del Lille, per il quale la trattativa è a buon punto: le offerte dall'Inghilterra non spaventano il Milan, che deve solo limare gli ultimi dettagli.Botman prenderà il posto di Alessio Romagnoli, che non rinnoverà il contratto in scadenza a giugno.che gli ha offerto un quinquennale da oltre 3 milioni di euro netti a stagione. Con Tomori e Kalulu intoccabili (il francese a fine anno dovrebbe prolungare con ritocco dell'ingaggio), ci saranno Botman e, che continua il percorso di recupero dall'infortunio al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro rimediato a inizio dicembre a Genova contro il Genoa.Il Milan a fine stagione farà il punto con il danese, per capire se può essere fin dall'estate una risorsa di Pioli., quest'anno impiegato solo 7 partite (per un totale di 580'). La conferma del centrale di Busto Arsizio potrebbe essere legata anche al discorso sui giocatori cresciuti nel vivaio: il Milan, come tutte le squadre di Serie A, ne deve avere 4 in lista.