. Ilvola a Praga per l'ultimo impegno del girone di Europa League, contro lo Sparta i rossoneri si giocano il primo posto a distanza con il Lille (in campo a Glasgow contro il Celtic) e Pioli decide di farlo con una formazione sperimentale, lasciando a riposo tanti titolari. E ad approfittare delle ampie rotazioni può essere proprio il figlio d'arte,- Un chance a lungo attesa, oltre due mesi. Perché se in estate il Milan ha resistito a tutte le proposte,, per tenere il talento classe 2001 e crescerlo in casa sotto l'ala protettrice di Ibrahimovic e Calhanoglu, Pioli non gli ha concesso ampio spazio negli ultimi mesi.: e proprio all'andata contro lo Sparta Praga lo scorso 29 ottobre è arrivata l'ultima presenza, una manciata di minuti per saggiare il campo di San Siro. Dallo Sparta allo Sparta, per Maldini si riaprono le porte dell'undici titolare ed è una ghiotta opportunità per dimostrare la bontà della decisione presa dal Milan, anche per gennaio.Nonostante un impiego con il contagocce infatti,e continuare a farlo crescere tra le mura di Milanello agli ordini di Pioli. La gara di San Siro diventa quindi una sorta di prova d'esame per il giovane trequartista: farsi trovare pronto dopo due mesi ad osservare e imparare, per Maldini jr è giunto il momento di raccogliere la sfida e dimostrare di poter dire la sua in questo Milan.@Albri_Fede90