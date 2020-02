Una sfida importante per la corsa salvezza ma anche per un posto nella prossima Europa League. Bologna-Udinese è una gara di grande interesse, specie per il Milan che ha mandato un emissario allo stadio Dall'Ara.



GLI OSSERVATI- Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, il vero motivo della missione è Rodrigo De Paul. Un giocatore che piace tanto all'attuale staff dirigenziale e che può tornare di moda la prossima estate. Ma i radar saranno puntati anche sui progressi di due giocatori che potrebbero fare al caso dei rossoneri: Riccardo Orsolini del Bologna e Jens Stryger Larsen, esterno destro che tanto bene sta facendo tra le fila del club friulano.