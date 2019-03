Occhi sul presente, ma anche sul futuro. Il Milan sta programmando le prossime mosse di mercato che non sono soltanto mirate a rinforzare la prima squadra a disposizione di Gennaro Gattuso, ma anche ad assicurarsi i più promettenti talenti a livello globale. La scelta dell'ad Ivan Gazidis di portare con sè in rossonero il capo degli osservatori Geoffrey Moncada va proprio in questa direzione tanto che nelle ultime settimane gli 007 rossoneri si sono messi all'opera su uno dei tornei più importanti a livello globale: il Sudamericano Sub 17.



LA CLASSE 2002 - Il torneo del Sud America destinato ai giocatori under 17 sta mettendo in vetrina in Perù i migliori talenti classe 2002 del continente. Gli osservatori del Milan stanno stilando le proprie relazioni, allacciando contatti, e sono già 3 i nomi segnati in rosso in ottica mercato. TALENTI ARGENTINI - Al Milan sono già stati proposti da intermediari i centrocampisti argentini Juan Sebastian Sforza e Matias Palacios. Il primo, centrocampista centrale di proprietà del Newell's Old Boys piace anche alla Juventus mentre il secondo è un enganche che ha già esordito con il San Lorenzo e per cui il Genoa è pronto ad offrire fino a 5 milioni di euro.



NUOVO LAUTARO E NUOVO PAQUETÀ - L'Argentina è partita col freno a mano tirato nel torneo, uscendo sconfitta per 3-0 all'esordio con l'Uruguay. Una gara in cui ha brillato la stellina di Juan Gutierrez (1 gol e 1 assist), attaccante brevilineo del Danubio che ha già trovato l'esordio sia in campionato che in Libertadores e che ricorda Lautaro Martinez per giocate e movenze. Chi però sta incantando per personalità e giocate è invece colui che in Brasile e nel Flamengo considerano l'erede di Lucas Paquetà: si chiama Reinier Jesus Carvalho e con la 10 ha già segnato una doppietta da urlo con il Paraguay. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com il Milan lo osserva con grande attenzione ed è uno dei profili più graditi a tutto lo staff. Nuovi talenti e nuovi colpi. Il Milan guarda al futuro.