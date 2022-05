Gli artefici della conquista del diciannovesimo trionfo delhanno le fattezze delo, la società statunitense che fa capo a Paul: Una lezione anglosassone economica e di calcio all'Italia,l'analisi dei conti e delle mosse del Milan secondo i dettami della proprietà testimoniano i rossoneri, in difficoltà sotto questo punto di vista.dicevano gli oppositori: quello che si è rivelato un vero e proprio modello virtuoso,, ha inoltre finito per portare una vittoria storica che, oltre a poter vantareIn attesa ci capire al meglio cosa avverrà dal punto di vista societario per quanto concerneElliott Management Corporation,, ha sfruttato l’escussione del pegno per il mancato rimborso del prestito da 180 milioni, assicurandosi così, amministratore delegato proveniente dall’Arsenal, figura dapprima contestata ma poi di svolta per la Serie A, nell’ambito di sport e finanza.Si è così passatial 30 giugno 2021di gran lunga inferiore a quello delle altre due rivali storiche,grazienel club effettuati dalla famiglia Singer,Si tratta del’acquisto di azioni sul mercato da parte dell’azienda, allo scopo di ottenere dividendi dal proprio capitale sociale, che hanno garantito, visto che Elliott ha escluso rapporti dirette con le banche. Lo scudetto fa da preludio a, grazie a una politica di, con 27 fra nuovi accordi e rinnovi di quelli in essere da agosto 2020 a oggi.- Il resto è frutto della gestione sportiva., in campo e sul mercato:e il conseguente rimprovero dellaetichettato come ilMa a bilancio conta maggiormente non aumentare le spese e con questi dettami, nonostante la pandemia e la chiusura degli stadi nel 2020/2021come l'idea di puntare su Mike, tra i migliori calciatori del campionato e motlo meno costoso di Donnarumma,voluto fortemente dallo stesso Maldini, che ha dovuto convincere la proprietà, e decisivo nella conquista del titolo.Scenario quasi clamoroso, se si pensa checontro i 328 della Juventus, mamantenendo parametri e costi quasi intatti, agevolati daiA prescindere dalla cessione, grazie al risanamento dei conti.@AleDigio89