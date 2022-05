Dalla vittoria della prima giornata a Marassi, contro la Samp, al gol di Tonali all’Olimpico, passando per la doppietta di Giroud nel derby, capace di cambiare - in un colpo - il destino della stracittadina e del campionato del Diavolo. Il riassunto della stagione del 19° titolo rossonero in 19 istantanee.



Le 19 foto del Milan campione d’Italia nella nostra GALLERY