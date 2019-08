11.53 Visite ok per Duarte. Il difensore brasiliano classe 1996 è arrivato a Casa Milan per firmare il contratto.



11.05 Ultimi test medici, poi firma e ufficialità. Leo Duarte è arrivato questa mattina al Centro Medico Ambrosiano per le visite di idoneità, al termine della quali si sposterà a Casa Milan per mettere la firma sul contratto fino al 2024. Costerà 11 milioni di euro e guadagnerà circa 1,5 milioni a stagione. L'ormai ex difensore del Flamengo è apparso sorridente e, in attesa della conferenza stampa di presentazione nella quale avrà la possibilità di prendere la parola, si è limitato a dire: "Un abbraccio ai tifosi del Milan".