Milan, seconda squadra in Serie C: contattata la Pro Sesto per lo stadio Breda

Redazione CM

Novità sul fronte seconda squadra per il Milan. Secondo quanto scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport il club rossonero ha contattato la Pro Sesto, squadra che gioca nel girone A di Serie C, per valutare la disponibilità dello stadio “Breda”, che potrebbe diventare l'impianto di casa per una eventuale squadra B rossonera. Un altro passo, dopo i contatti delle scorse settimane con la Lega Pro, attraverso i quali era stata portata avanti una seria manifestazione di interesse



LA SITUAZIONE - Il Milan non ha ancora deciso sulla seconda squadra, oggi creata solo da Juve e Atalanta. Se Gerry Cardinale darà l'ok all'investimento, considerando quelli che sono i costi, 7-10 milioni a stagione, il club rossonero dovrà attendere giugno. Per giocare il campionato di Serie C 2024-25 dovrà verificarsi la mancata iscrizione di un club di C, condizione necessaria per ammettere una squadra Under 23. Il Milan nella gerarchia dei club che possono fare domanda è dietro l’Inter, che al momento non sembra essere interessata.