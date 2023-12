Dopo l'uscita da parte del Milan dalla Champions, e la conseguente retrocessione in Europa League - a causa del pareggio tra Borussia Dortmund e PSG - nella serata dolceamara di ieri, per il club di Via Aldo Rossi, si sono visti segnali positivi da parte dei nuovi innesti offensivi: Jovic e Okafor. Se Chukwueze aveva già messo in mostra le sue qualità con il gol vittoria di ieri sera e quello siglato nella sconfitta contro il Dortmund. Adesso, anche il duo serbo-svizzero sembra aver cominciato ad ingranare.



SEGNALI DI CRESCITA - Jovic e Okafor, i due attaccanti finiti nel mirino delle critiche per l'inizio di stagione non all'altezza, hanno ben figurato nel match di Champions League di ieri sera, e hanno dato la scossa al Milan per ribaltare il risultato, fermo sull'1-1 prima del loro ingresso. Jovic nell'ultimo periodo sembra aver trovato la sua dimensione e oltre a giocare bene per la squadra, ha anche messo a segno i primi 2 gol rossoneri consecutivi in campionato. Il serbo, nella gara di ieri, entrato dalla panchina, ha gestito in maniera impeccabile il contropiede che ha portato al vantaggio del Milan. A conferma dell'ottimo stato di forma. Buoni segnali si sono visti anche da parte dello svizzero Okafor, rientrante dall'infortunio al bicipite femorale destro, che insieme a Jovic, ha portato avanti l'azione offensiva dei rossoneri, con conseguente assist per il gol firmato da Chukwueze. Dopo i piccoli segnali di risveglio da parte dei due attaccanti, la società, ora, si aspetta la crescita di entrambi e il salto di qualità. Le potenzialità ci sono tutte...

- Per questo la. L'idea, se possibile, è quella di aspettare l'estate per l'acquisto di una punta, continuando però a monitorare le possibili occasionitra queste c'è la strada che porta al bomber dello Stoccarda, che ha una clausola rescissoria da 17 milioni di euro - sull'attaccante classe 1996 ci sono però diversi club di tutta Europa.