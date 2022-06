In un'intervista alla Gazzetta dello Sport, Daniele Adani si è espresso in merito ai due obiettivi del Milan, De Ketelaere-Zaniolo, suggerendo ai rossoneri di prendere entrambi: "Ma perché sceglierne uno? De Ketelaere e Zaniolo sarebbero una coppia perfetta per la trequarti del Milan. Uno farebbe le fortune dell’altro, perché sono diversi e complementari"